Kereste deposunda yangın

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kereste fabrikasının deposunda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kereste deposunda yangın


Sanayi bölgesindeki Keresteciler Sitesi'nde Abdullah M'ye ait fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sayesinde çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürülen yangın sebebiyle depoda hasar oluştu.

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