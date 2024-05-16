Kereste fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Olay, Araç ilçesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ahşap malzemelerin alev alması neticesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen Araç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın daha da büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

