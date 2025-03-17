Kereste imalathanesi alev alev yandı

Bursa’da kereste imalathanesinde yangın çıktı.



Yangın, saat 02.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Muratbey Mahallesi’ndeki kullanılmayan kereste imalathanesinde çıktı.



İş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.