Keresteciler sitesinde yangın

Erzincan Karaağaç mahallesindeki Keresteciler Sitesi'nde İbrahim C’ye ait imalathanede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Kısa sürede büyüyen alevlere 7 itfaiye aracı, 2 tanker ve 30 personelle müdahale edildi.



Ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.



Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Emniyet Müdürü Zafer Baybaba bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti.



Aksun, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ancak ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına devam edildiğini söyledi.