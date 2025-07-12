Kerestelerin üzerinden düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 11.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu yanında faaliyet gösteren bir kereste deposunda meydana geldi.

İşçi Salih Keskin(61), dengesini kaybederek kerestelerin üzerinden düştü. Boynu kırılarak ağır yaralanan adamı çalışanlar yerde hareketsiz halde buldular.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine yatırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.