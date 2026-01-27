Kerimcan Durmaz yasa dışı bahis reklamı davasında hakim karşısında. Savcı mütalaasını açıkladı

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Durmaz'ın yargılanmasına bugün devam edildi.

Duruşma, İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Durmaz'ın zincirleme şekilde kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık tarafına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı suçtan zarar gören sıfatıyla, Kerimcan Durmaz ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Durmaz'ın bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında oynamak suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği öne sürüldü.

İddianamede, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve büyük kitleye hitap eden Durmaz'ın eylemlerinin tehlike arz ettiği, yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği ve topluma zarar verdiği savunuldu.

Hazırlanan iddianamede Durmaz'ın 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.