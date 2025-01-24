Kerimcan Durmaz'a istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.



Hazırlanan iddianamede Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla, Kerimcan Durmaz ise şüpheli sıfatıyla yer aldı.



Yasadışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği belirtildi. Hazırlanan iddianamede, Durmaz’ın bilgisi dahilinde çekilen yasadışı bahis sitesi reklamlarında oynamak suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve büyük kitleye hitap eden Durmaz’ın eylemlerinin tehlike arz ettiği, yasadışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği ve topluma zarar verdiği kaydedildi.

"HANİ CASİNOLAR FALAN..."



İddianamede ayrıca, her ne kadar şüpheli Durmaz’ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylese de söz konusu görüntüler incelendiğinde yasadışı bahis sitelerinin reklam şeklinde LED ekranda yansıtıldığı esnada şüphelinin arkasını döndüğü, bu haliyle LED ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca yine o esnada "hani casinolar falan" şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.



5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kerimcan Durmaz’ın zincirleme şekilde "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan bir yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi’nce değerlendiriliyor.

