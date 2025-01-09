Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi.

Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz "Yasadışı bahise teşvik" soruşturması kapsamında dün tutuklanarak cezavine gönderildi.

Kerimcan Durmaz'ın avukatı,10. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkili Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz dilekçesi verdi.

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