Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi
Yasa dışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz "Yasadışı bahise teşvik" soruşturması kapsamında dün tutuklanarak cezavine gönderildi.
Kerimcan Durmaz'ın avukatı,10. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkili Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz dilekçesi verdi.
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