Kerkük'te Türk SİHA'sı düşürüldü | Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Irak'a ait hava savunma sistemleri, Kerkük kenti yakınlarında bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdü.
Reuters'ın bildirdiğine göre adının açıklanmasını istemeyen Irak ordusu mensubu bir albay, enkazdan elde edilen ilk bulguların SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğuna işaret ettiğini bildirdi.
Polis kaynakları, Kerkük kent merkezine düşen SİHA'nın, bazı evlerde yangın çıkmasına sebep olduğunu, yangının kontrol altına
alındığını aktardı.
Can kaybı veya yaralanmanın ise yaşanmadığı kaydedildi.
Irak Kuzey Hava savunma Komutan yardımcısı Tuğgeneral Abdülselam Hammud Ramazan da Türk SİHA'sını Irak ordusunun düşürdüğünü doğruladı.
Türkiye'nin silahlı insansız hava aracının düşüşüşle ilgili harekete geçtiği aktarılırken, Ankara-Bağdat hattında temas kurulduğu açıklandı.
Aksungur SİHA'nın düşüş nedeni için Irak makamlarıyla görüşmeler sürüyor.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaşanan hadiseye ilişkin açıklama yaptı.
"Bugün Kerkük’te yaşanan hadiseyle ilgili açıklama Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılmıştı.
Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır.
Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır.
Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı’nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir.
Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır.
Son dönemde PKK’nın Irak’ta 'yasaklı örgüt' ilan edilmesi ve 15 Ağustos tarihinde Ankara’da imzalanan'Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı' bu yaklaşımın ürünleridir.
Sözkonusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır"
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