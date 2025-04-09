Kermesteki kek ve kurabiyeler hastanelik etti

Sivas'ta 13 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin kermeste kek ve kurabiye yedikleri tespit edildi.

Kermesteki kek ve kurabiyeler hastanelik etti

Gazipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, kermes kapsamında evlerinden getirdikleri kek ve kurabiyeden yedi.

Öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

Rahatsızlanan 13 öğrenci, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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