Kermesteki kek ve kurabiyeler hastanelik etti
Sivas'ta 13 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin kermeste kek ve kurabiye yedikleri tespit edildi.
Gazipaşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, kermes kapsamında evlerinden getirdikleri kek ve kurabiyeden yedi.
Öğrencilerde bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.
Rahatsızlanan 13 öğrenci, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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