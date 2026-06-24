Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifalara bir yenisi daha eklendi.

Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti.



CHP'DE İSTİFALAR



CHP'de milletvekilleri arasından son olarak milletvekili Nimet Özdemir istifa etmişti. Özdemir, bugünkü grup toplantısında AK Parti'ye katıldı.

Son bir haftada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da CHP'den istifa etti.