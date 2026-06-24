Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti
24.06.2026 17:03
Son Güncelleme: 24.06.2026 17:12
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti.
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifalara bir yenisi daha eklendi.
Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti.
CHP'DE İSTİFALAR
CHP'de milletvekilleri arasından son olarak milletvekili Nimet Özdemir istifa etmişti. Özdemir, bugünkü grup toplantısında AK Parti'ye katıldı.
Son bir haftada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da CHP'den istifa etti.