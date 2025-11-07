Keşan Belediye Meclis üyesi "göçmen kaçakçılığı"ndan tutuklandı
Edirne'de, hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Keşan Belediye Meclis Üyesi O.U. yakalandı.
Edirne'de Keşan Belediye Meclis Üyesi O.U. geçen yıl "göçmen kaçakçılığı" suçundan İpsala Asliye Ceza Mahkemesince 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kararın kesinleşmesinin ardından CHP'li Meclis Üyesi O.U, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Hükümlü O.U. jandarma ve Keşan Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.