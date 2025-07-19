Keşan'da feci kaza: İkisi çocuk, altı yaralı var

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk altı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Gelibolu yönünden Keşan yönüne giden Ş.Ç. (41) yönetimindeki 34 VN 3863 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı yakınlarına geldiği sırada aynı yönde giden B.B. yönetimindeki 34 FNC 464 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 34 FNC 464 plakalı otomobil takla attı.

Kazada, sürücüler Ş.Ç. ve B.B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan D.Ç. (18), P.Ç. (6), A.B. (21) ve İ.Ö.K. (5) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.