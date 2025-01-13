Keşan'da kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı uyarının ardından, gece saatlerinde Keşan’da yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaz örtüyle kaplandı. Etkisini artıran kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede, karayolları ve belediye ekipleri de olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Polis ekipleri de olası kazalara karşı denetimlerini arttırdı.

Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.