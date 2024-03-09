Keşan’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Kent Müzesi yönünden çarşı merkezi istikametine giden E.G yönetimindeki motosiklet, karşı istikametten gelerek Paşayiğit Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen E.M. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet, önce kaldırıma, daha sonra kaldırımdaki ahşap çiçekliğe çarptı.

Ahşap çiçekliğin yerinden söküldüğü kazada E.G. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ö.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.