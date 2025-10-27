Keşan'da otomobil takla attı: Bir yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan araçtaki iki kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde takla atan araçta iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi istikametinden, Yenimuhacir beldesi istikametine giden S.G. (40) yönetimindeki 59 EF 619 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ö. (44) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Edirne Keşan