Keşan'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya yaralandı.

Keşan'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Fotoğraf: Arşiv

'nin 'da meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

İddiaya göre; İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde park halindeyken sürücüsü F.G.'nin bulunduğu yerden çıkarması için geri manevra yaptığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 67 yaşındaki G.A.'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen G.A. yaralandı. Yaralı, sürücü F.G. tarafından otomobil ile Keşan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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