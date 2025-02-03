Keşan’da sis: Görüş mesafesi 50 metreye düştü

Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini etkiledi.



Yoğun sis nedeniyle binalar, gözden kayboldu.



Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü ilçede, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.



Yoğun sis nedeniyle olası kazalara karşın polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı.



Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.