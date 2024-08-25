Keşan'da takla atan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ana yolda demir bariyere çarparak tali yola geçip takla atan otomobilin sürücüsü C.K. yaralandı. C.K.'nın, 1.93 promil alkollü olduğu belirlendi.

Keşan'da takla atan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 21.00 sıralarında - Gelibolu karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi.

Gelibolu yönüne gitmekte olan C.K. yönetimindeki 22 FJ 336 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak, demir bariyere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tabelaları parçalayan otomobil tali yola girerek, takla attı. Kazada sürücü C.K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden ekipler tarafından çıkarılan sürücü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sürücü C.K.'nın yapılan kontrolünde 1.97 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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