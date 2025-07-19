Keşan'da trafik kazası: Bir ağır yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, önündeki otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
İstiklal Caddesi istikametine giden B.Ç.'nin kullandığı otomobil, önünde seyreden S.K. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak istimlak duvarına çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü B.Ç. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. B.Ç. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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