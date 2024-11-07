Keşan'daki andezit taş ocağı projesi iptal edildi

Keşan 'a bağlı Karlıköy sınırları içerisine DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan andezit taş ocağı kırma ve eleme tesisi projesi, Orman Genel Müdürlüğü Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün olumsuz görüş belirtmesi sonrası Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırıldı. Proje kapsamında yapılan inceleme sonucunda, 227 bin 313,95 metrekarelik proje alanının Orman Kanunu'na tabi orman arazisine denk geldiği ve alanın tamamının endüstriyel plantasyon ağaçlandırma sahası içinde bulunduğu tespit edildi. 3 KAPALI VERİMLİ ORMANLIK BÖLGE BULUNUYOR Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, alanda 3 kapalı verimli ormanlık bölge olduğu ve Orman Kanunu'nun 16'ncı maddesi uyarınca bu tür alanlarda izne tabi faaliyetlere izin verilmesinin uygun görülmediği belirtildi. Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, alınan kararı resmi yazı ile duyurdu. Şube Müdürü Sezen Dursun ve İl Müdür Yardımcısı Mert Sümer'in imzasıyla onaylanan belgede, ÇED sürecinin ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütüldüğü ve projenin ÇED sürecinin Orman Genel Müdürlüğü'nün olumsuz görüşü nedeniyle sonlandırıldığı açıklandı. Duyuruda, "İlimiz Keşan ilçesi, Karlıköy köyü mevkiinde DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan '22/2024-01 Numaralı (ER:3488694) Hammadde Üretim İzin Belgeli Andezit Ocağı' projesinin ÇED süreci 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 5’inci maddesinin 2'nci fıkrasının (a) bendinde yer alan 'Projenin gerçekleştirilmesinin ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır' hükmü gereğince sonlandırılmıştır." denildi.

PROJEYE KARŞI İMZA TOPLANMIŞTI



Geçen eylül ayında Karlıköy sınırları içerisinde yapılması planlanan andezit taş ocağı açılmasına karşı Keşan Kent Konseyi önderliğinde hukuk mücadelesi başlatılmış, projeden vazgeçilmesi için Karlıköy, Yeşilköy ve Kızkapan köyünde yaşayanlardan toplanan 1480 imza, Edirne Valiliği'ne gönderilmek üzere Keşan Kaymakamlığı'na teslim edilmişti.



KEŞAN KENT KONSEYİ: SEVİNÇLE KARŞILADIK



Keşan'a bağlı Karlıköy ve Yeşilköy sınırları içerisine Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan andezit taş ocağı kırma ve eleme tesisine karşı da Keşan Kent Konseyi öncülüğünde başlatılan hukuk mücadelesi sürüyor.

Taş ocağına karşı köylerde yaşayanlardan toplanan 919 imza, Keşan Kaymakamlığı'na teslim edildi.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, Karlıköy'deki projenin iptalini sevinçle karşıladıklarını belirterek, Karlıköy ve Yeşilköy sınırları içerisine Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan andezit taş ocağı kırma ve eleme tesisi projesinin de iptalini beklediklerini söyledi.