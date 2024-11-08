Keşan'daki orman yangını kontrol altında

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü sahil bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Keşan'daki orman yangını kontrol altında

Gökçetepe köyü ile Mecidiye köyünün İbrice Limanı arasında kalan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ekipleri ve Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına, hava kararana kadar yangın söndürme uçağı da destek verdi.

Havanın kararması ve arazi şartlarının müdahaleyi güçleştirdiği yangın, saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

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