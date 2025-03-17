Niğde’de polise keserli bıçaklı saldırı: İki yaralı

Niğde’de iki polisi yaralayan madde bağımlısı, ayağından vurularak yakalandı.



Olay, saat 13.00 sıralarında İlhanlı Mahallesi’nde meydana geldi.



Bir eve, çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Elinde bıçak ve keserle kapıyı açan madde bağımlısı E.Y.Ö. dışarı çıkarak, polislere saldırdı.



Polis memurları Adem G. (50) ve Deniz E. (30), vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada şüphelinin annesi de polise taş attı.