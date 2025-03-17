Niğde’de polise keserli bıçaklı saldırı: İki yaralı
Niğde’de ihbar üzerine bir eve gönderilen iki polis memuru, madde bağımlısı olduğu belirtilen E.Y.Ö. tarafından keser ve bıçakla yaralandı. Polis, saldırganı ayağından vurarak yakalandı.
Niğde’de iki polisi yaralayan madde bağımlısı, ayağından vurularak yakalandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında İlhanlı Mahallesi’nde meydana geldi.
Bir eve, çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Elinde bıçak ve keserle kapıyı açan madde bağımlısı E.Y.Ö. dışarı çıkarak, polislere saldırdı.
Polis memurları Adem G. (50) ve Deniz E. (30), vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada şüphelinin annesi de polise taş attı.
ADRESE TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Polis memurlarının ihbarı üzerine adrese takviye ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi.
E.Y.Ö., polisler tarafından tabancayla ayağından vurularak yakalandı.
E.Y.Ö., Adem G. ve Deniz E., ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis gözetiminde olan E.Y.Ö.’nün tedavisinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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