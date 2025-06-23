Keşfe çıkan restorasyon ekibi kaza yaptı: Can kayıpları var

Batman'da bir kilisenin restorasyonu için keşfe çıkan ekibin aracı kaza yaptı. İlk belirlemelere göre üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Keşfe çıkan restorasyon ekibi kaza yaptı: Can kayıpları var

'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda bulunan kilisenin restorasyonu için bölgede keşif yapan ekibin aracı kaza yaptı.

Şarampole yuvarlanan araçta, bilirkişiler olduğu bildirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre üç kişi yaşamını yitirdi.

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