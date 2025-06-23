Keşfe çıkan restorasyon ekibi kaza yaptı: Can kayıpları var
Batman'da bir kilisenin restorasyonu için keşfe çıkan ekibin aracı kaza yaptı. İlk belirlemelere göre üç kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda bulunan kilisenin restorasyonu için bölgede keşif yapan ekibin aracı kaza yaptı.
Şarampole yuvarlanan araçta, bilirkişiler olduğu bildirildi.
Kazada ilk belirlemelere göre üç kişi yaşamını yitirdi.
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