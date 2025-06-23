Keşfe çıkan restorasyon ekibi kaza yaptı: Beş ölü

Durumu ağır olan bir kişi de kaldırıldığı Sason Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, dört kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Batman 'ın Sason ilçesi Mereto Dağı eteklerinde davaya konu olan Meryem Ana Kilisesi'nin keşfinden dönen, içinde beş kişinin bulunduğu otomobil, önde seyreden hakimlerin bulunduğu otomobile çarparak şarampole yuvarlandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, valilik kaza ile açıklama yaptı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimiz Sason ilçesinde 23.06.2025 tarihinde saat 14.10 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiştir.



İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiği anlaşılmıştır.



Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir.



Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir."