Kesici aletle sokak ortasında kendine zarar vermeye kalktı

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde vücudunun üst kısmı çıplak olan bir adam, sokak ortasında elinde kesici aletle kendine zarar vermeye çalıştı.



İhbar üzerine bölgeye, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus polisleri sevk edildi. Polisler uzun süre adamı ikna etmeye çalıştı.



Adam, polisler tarafından kısa süreli kovalamaca sonucunda yakalandı.



Adam emniyete götürülerek ifadesi alındı.

