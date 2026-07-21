Kesimhanelere kamera ve elektronik takip şartı 2027'de yürürlüğe giriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete 'de yayımlanarak duyuruldu.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin takibini sağlamak amacıyla hayvan bekleme ve kesim alanları ile işlem yapılan bölgelere kamera sistemi kurulması zorunlu kılındı.

Bu sistemlerin geniş açıdan yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip olması ve en az bir aylık kayıt tutabilmesi şart koşuldu.

Ayrıca kesimhanelerde hayvanların elektronik küpeler aracılığıyla dijital takibinin yapılmasına imkan tanıyacak altyapı oluşturulacak.