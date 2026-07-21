Kesimhanelere kamera ve elektronik takip şartı 2027'de yürürlüğe giriyor
21.07.2026 08:55
1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yönetmelikle kesimhanelerde kamera sistemi kurulacak, hayvanlar elektronik küpelerle dijital olarak izlenecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu.
Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte kesimhanelerde canlı hayvanların, karkasların, yan ürünlerin ve personel hareketlerinin takibini sağlamak amacıyla hayvan bekleme ve kesim alanları ile işlem yapılan bölgelere kamera sistemi kurulması zorunlu kılındı.
Bu sistemlerin geniş açıdan yüksek çözünürlüklü görüntü alma özelliğine sahip olması ve en az bir aylık kayıt tutabilmesi şart koşuldu.
Ayrıca kesimhanelerde hayvanların elektronik küpeler aracılığıyla dijital takibinin yapılmasına imkan tanıyacak altyapı oluşturulacak.
YENİ STANDARTLA 1 OCAK 2027 İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Bu dijital sayım ve takip mekanizması sayesinde kesilen hayvanların izlenebilirliği sağlanırken, çiftliklerdeki hastalık durumları, veteriner ilacı kullanımı ve hayvan sevkleri daha sıkı kontrol edilerek güvenli et üretimi amaçlanıyor.
Yönetmelik kapsamında hayvan refahına yönelik de kritik adımlar atıldı.
Kesimhanelerde hayvanlara aşırı baskı uygulamayan, zemin yapısı kaymayan, gürültüsüz çalışan, ani hareketler yapmayan ve yaralanmalara yol açabilecek keskin kenarları bulunmayan sabitleme ekipmanlarının kullanımı mecburi tutuldu.
Yeni kurallara göre hayvanlar bilinci açık durumdayken ayaklarından asılamayacak.
Yönetmeliğe eklenen tüm bu yeni standartlar 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.