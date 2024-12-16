Kesinleşmiş cezası bulunan firari uyuşturucu taciri yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma-sağlama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma-sağlama suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O.D. isimli şüpheli, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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