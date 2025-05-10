Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı
Hatay’ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde çeşitli suçlar nedeniyle hapis cezası ile aranan 6 kişi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde aranan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. İşledikleri kasten öldürme, kasten yaralama, silah ticareti, belgede sahtecilik, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, şiddet, tehdit suçları nedeniyle haklarında adli makamlarca verilen kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan İ.D., Y.M., M.M.K., S.T., S.A., Y.G. ve E.E. adlı 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan Y.G. serbest kalırken 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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