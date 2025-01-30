Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da, hakkında 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan hakkında 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B'yi İlkadım ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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