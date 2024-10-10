Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi kordon sefası yapacakken yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., jandarmanın teknik takibi sonucunda yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi kordon sefası yapacakken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Komutanlığınca; aranan şahısların yakalanmasına yönelik Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) özel bir ekip oluşturuldu.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan hakkında 12 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.'nin (41) yakalanması amacıyla görevli ekipler tarafından teknik ve fiziki takip başladı.

Edremit ilçesi Güre Mahallesi sahiline geleceği bilgisinin alınması üzerine, adli makamlarla gerekli koordine kurularak yapılan operasyonda A.E. yakalandı. A.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye T Tipi Cezaevine teslim edildi.

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