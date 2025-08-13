Kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde silahla yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (39) isimli şahsı yakalandı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
