Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şahıs, Şehitkamil yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.