Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kesmeye çalıştığı boğanın altında kalan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ağaçlı köyünde yaşayan Mehmet Yeşilkaya, akrabalarıyla kurbanlık boğa satın aldı.
Yeşilkaya, kesmeye çalıştığı sırada boğanın altında kalarak ağır yaralandı.
Yakınları tarafından Gerger Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilkaya, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kesmeye çalıştığı boğanın altına kalan kişi ağır yaralandı
Anadolu AjansıTürkiye
Adıyaman'da bir kişi kesmeye çalıştığı kurbanlık boğanın altında kalarak ağır yaralandı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kesmeye çalıştığı boğanın altında kalan kişi ağır yaralandı.