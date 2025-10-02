Kestane kavgası kanlı bitti: Aynı aileden üç kişi vuruldu

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Erikli Yayla mevkisinde iddiaya göre, arazi sahipleri tarafından kestane toplamak için gelen kişiler, yer sahipleri tarafından yakalanınca, "Burası tapulu arazi, topladıklarınız sizin olsun ama arsadan çıkın." uyarısı yapıldı.

Uyarıyı dikkate almayan iki şüpheli ile yer sahipleri arasında tartışma çıktı. "Burada bekleyin." diyerek bölgeden ayrılan zanlılar, kısa süre sonra ise yanlarına aldıkları beş kişiyle geri döndü.

Bu kez üzerlerinde getirdikleri tabancaları çıkaran kişiler, Mustafa G., Halil G. ve Önder G.'yi hedef aldı. Üç kişi kanlar içinde yere yığıldı.

SALDIRGANLAR SİLAHLARINI BIRAKIP KAÇTI



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırganlar ise paniğe kapılıp silahlarını olay yerinde bırakıp kaçtı. Polis ekipleri dağlık alanda geniş çaplı operasyon başlatırken, köylüler büyük panik yaşadı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunlarının iyi olduğu öğrenildi.