Kestiği ağacın altında can verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan çiftçi Musa Alakaya, oğlu S.A. ile birlikte odun yapmak için ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi Ohut Mevkisi'ne ağaç kesmeye gitti.

Kestikleri ağaç 55 yaşındaki Musa Alakaya'nın üzerine devrildi. S.A., 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.