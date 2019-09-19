Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu öldü.
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde, Kenan Murat Şahin'in (58) kendisine ait arazide kestiği ağaç üzerine devrildi.
Ağır yaralanan Şahin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Trabzon'da bir kişi kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu öldü.