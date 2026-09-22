Ketçap davasından tazminat çıktı
22.09.2026 10:23
Aşçı müşteriye ketçap vermediği gerekçesiyle işveren tarafından kendisine küfür edildiğini iddia etti.
Müşteriye ketçap vermediği gerekçesiyle başlayan tartışma sonucu işten atılan aşçı, kendisine küfür edildiği gerekçesiyle açtığı davayı kazandı.
Çalıştığı restoranda müşteriye ketçap vermediği gerekçesiyle iş yeri ortağının küfür ettiği aşçı, işten çıkarılmasının ardından hukuk mücadelesi başlattı.
Yaklaşık altı yıl boyunca aynı iş yerinde çalışan aşçı, iş yeri ortağı R.S.'nin bir müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle kendisine sinkaflı küfürler ederek işten kovduğunu ileri sürdü.
AŞÇININ İDDİALARI NELER?
İş Mahkemesi'ne başvuran aşçı, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini savundu. Aşçı, ücretinin tamamının elden ödendiğini ve son bir yılda bazı ücretlerinin eksik ödendiğini de iddia etti.
Haftanın yedi günü 06.30-200 saatleri arasında çalıştığını, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de görev yaptığını iddia eden aşçı, kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte fazla çalışma, yıllık izin, tatil günü ücretleri ile diğer işçilik alacaklarının da ödenmesini istedi.
İŞVEREN İDDİALARI REDDETTİ
Davalı işveren ise, davacının iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, iş yerini terk eden tarafın davacı olduğunu ileri sürüp, bu nedenle tazminat talep etme hakkı olmadığını, fesih tarihindeki son ücretin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) beyan edildiği gibi olduğunu, fazla çalışma yapılmadığını, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışılmadığını savundu.
Davada son sözü söyleyen yargıtay, aşçının tazminat almasına hükmetti.
İŞ MAHKEMESİ: KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANDI
İş Mahkemesi, ispat yükü üzerinde olan davalı tarafından dosyaya iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine dair delil ibraz edilmediği, davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığına hükmetti.
Davacının kullanmadığı izinleri karşılığı yıllık ücretli izin alacağı bulunduğu, ödendiği ispatlanamayan ücret ve asgari geçim indirimi alacakları bulunduğu, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücreti taleplerinin ise ispatlanamadığından reddi gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi.
DOSYA İSTİNAFA GİTTİ
Taraf vekillerince istinaf başvurusunda bulunulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesi, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdiği, emeklilik nedeniyle feshin gerçekleştiği dönemde de kıdem tazminatına hak kazandığı, taraf tanık beyanlarına göre davacının son olarak davalı yetkilisinin sinkaflı küfretmesi üzerine iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine dikkat çekti.
YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU
İlk Derece Mahkemesi hükmü kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın kısmen kabulüne karar verildi. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Daire, kararın oy birliği ile onanmasına hükmetti.