Ketçap davasından tazminat çıktı

Çalıştığı restoranda müşteriye ketçap vermediği gerekçesiyle iş yeri ortağının küfür ettiği aşçı, işten çıkarılmasının ardından hukuk mücadelesi başlattı.

Yaklaşık altı yıl boyunca aynı iş yerinde çalışan aşçı, iş yeri ortağı R.S.'nin bir müşteriye ketçaplı ürün vermediği gerekçesiyle kendisine sinkaflı küfürler ederek işten kovduğunu ileri sürdü.

AŞÇININ İDDİALARI NELER?

İş Mahkemesi'ne başvuran aşçı, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini savundu. Aşçı, ücretinin tamamının elden ödendiğini ve son bir yılda bazı ücretlerinin eksik ödendiğini de iddia etti.

Haftanın yedi günü 06.30-200 saatleri arasında çalıştığını, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de görev yaptığını iddia eden aşçı, kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte fazla çalışma, yıllık izin, tatil günü ücretleri ile diğer işçilik alacaklarının da ödenmesini istedi.

İŞVEREN İDDİALARI REDDETTİ

Davalı işveren ise, davacının iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, iş yerini terk eden tarafın davacı olduğunu ileri sürüp, bu nedenle tazminat talep etme hakkı olmadığını, fesih tarihindeki son ücretin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) beyan edildiği gibi olduğunu, fazla çalışma yapılmadığını, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışılmadığını savundu.