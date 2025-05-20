Kezzaplı saldırgan intihar girişimi sırasında yakalandı
İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşine tehdit mesajları atıp, kadının babası ve kız kardeşine kezzapla saldıran Hakan K., tutuklandı.
İstanbul Esenyurt'ta, boşanma aşamasındaki eşini bulamayınca kadının yakınlarına kezzap atan şüpheli, intihar girişimi engellenerek yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta İnönü Mahallesi'nde yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma yaptı.
19 suçtan kaydı bulunan H.K'nin kimyasal maddeli saldırısı sonucu 5 yıldır ayrı yaşadığı Ayşe Karslıoğlu'nun babası Z.Y'nin göz kısmında, kardeşi A.Y'nin ise kolunda yanık olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Bu kapsamda aranırken Sultanbeyli ilçesi Fatih Mahallesi Sütlüce Sokak'taki boş bir inşaatta intihar edeceğini söyleyen şüpheli, polis ekiplerince engellendi.
Esenyurt Aile İçi Şiddet Büro Amirliğine teslim edilen H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Ayşe Karslıoğlu'nun ailesiyle yaşadığı evin önüne giden şüphelinin, saldırı anı güvenlik kamerasına yansımıştı.
Karslıoğlu'nun dışarı çıkmasını isteyen H.K., bir süre evin önünde bekledikten sonra yanında getirdiği kezzabı Z.Y ve A.Y.'nin bulunduğu pencereye doğru atarak kaçmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kadına şiddet
- Esenyurt
- Kezzap