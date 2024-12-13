KGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 kamu işçisi alımı için başvuru süreci geride kaldı. İşçi alımları çok sayıda farklı meslek grubunda yapılacak. Başvuru süreci 9 Aralık’ta başladı ve 13 Aralık tarihinde sona erdi. Peki, KGM işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 409 sürekli işçi alımı yapılacak.
BAŞVURULAR SONA ERDİ
Başvurular, 9 Aralık 2024 tarihinde başladı ve 13 Aralık 2024 tarihine kadar devam etti.
İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yaptı.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, asıl sayının 4 katı kadar yedek aday kura ile belirlenecek.
Kura tarihi ve yeri "www.kgm.gov.tr)" adresinden daha sonra duyurulacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.