KGM: TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde gördüğü hasar nedeniyle ulaşıma kapatılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu ulaşıma açıldı.

KGM: TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yaklaşık 1,5 gündür ulaşıma kapalı olan Tarsus-- (TAG) Otoyolunun ulaşıma açıldığını duyurdu.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası deprem nedeniyle ulaşıma kapatıldı

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası deprem nedeniyle ulaşıma kapatıldı

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Konuyla ilgili açıklamada, "TAG Otoyolu ulaşıma açılmıştır. Güzergâhta ulaşıma engel herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada vatandaşlarımızın güvenli seyahat etsin diye aktif olarak çalışmaya devam etmektedir" diye belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Dün sabah saatlerinde TAG Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Batı Kavşağı arasında deprem sebebiyle oluşan hasar sonucu otoyol ulaşıma kapatılmıştı.

Alternatif yol olarak belirlenen D-400 devlet yolu ise akşam saatlerinde Gaziantep Valiliğinin aldığı kararla ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık hale getirilmişti.

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