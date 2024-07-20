KKTC'de 50. yıl coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl törenlerinde son hazırlıklar tamamlandı.



Törenler bugün Kıbrıs Türklerinin efsanevi liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaretin ardından Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçitle başladı.



Erdoğan’ın resmi geçit töreninde Kıbrıs sorununda iki devletli çözümden geri adım atılmayacağı mesajını vermesi bekleniyor.



Kutlamalar öncesinde TBMM’de 2 devletli çözüm tezkeresi kabul edildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne dair TBMM kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı.



Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreç Haberi Görüntüle

ANADOLU VE AKINCI'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ



Törenlerde Türk Silahlı Kuvvetleri de gövde gösterisi yapacak. Türk donanmasının en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, 50 gemi eşliğinde Girne’de denizde geçit töreni düzenleyecek.



Türk Yıldızları gösteri uçaklarının yanısıra 4 F-16 savaş uçağı ve 2 Akıncı TİHA, Lefkoşa’daki resmi geçit töreninde uçacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KKTC'DE



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.



Karşılamada, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da KKTC'ye geldi.