KKTC'de 50. yıl coşkusu

Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenleri için devlet erkanı adaya çıkarma yaptı. Törenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli, bakanlar ve çok sayıda vekil katılıyor. Gün boyu Kıbrıs şehitleri için anma programları yapılacak, zaferin yıldönümü görkemli törenlerle kutlanacak.

KKTC'de 50. yıl coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 50’nci yıl törenlerinde son hazırlıklar tamamlandı.

Törenler bugün Kıbrıs Türklerinin efsanevi liderleri Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın anıt mezarlarını ziyaretin ardından Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçitle başladı.

Erdoğan’ın resmi geçit töreninde Kıbrıs sorununda iki devletli çözümden geri adım atılmayacağı mesajını vermesi bekleniyor.

Kutlamalar öncesinde TBMM’de 2 devletli çözüm tezkeresi kabul edildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne dair TBMM kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreç

Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreç

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ANADOLU VE AKINCI'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Törenlerde Türk Silahlı Kuvvetleri de gövde gösterisi yapacak. Türk donanmasının en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, 50 gemi eşliğinde Girne’de denizde geçit töreni düzenleyecek.

Türk Yıldızları gösteri uçaklarının yanısıra 4 F-16 savaş uçağı ve 2 Akıncı TİHA, Lefkoşa’daki resmi geçit töreninde uçacak.

KKTC'de 50. yıl coşkusu - 1

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

Karşılamada, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve 'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da KKTC'ye geldi.

KKTC'de 50. yıl coşkusu - 2

“ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta çelenk bıraktı.

Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunlara kaydetti:

“Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin Türk halkı ile omuz omuza mücadele ederek gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümüne kavuşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türk milleti, istiklal ve istikbaline olan sarsılmaz bağlılığını bu harekatla tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı, zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesini Anavatan Cumhuriyeti'nin desteğiyle, kararlı bir şekilde sürdürmekte, geleceğe umut ve güvenle bakmaktadır. Çetin mücadeleler neticesinde, şehitlerimizin canı pahasına kazanılan özgürlüğün ilelebet devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesileyle bu toprakları vatan olarak bırakan şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ruhun şad olsun.”

Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri katıldı.

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