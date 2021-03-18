Kıbrıs gazisi yakını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi

Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlendi.

Protokolün şehitliğe çiçek bıraktığı sırada babasının Kıbrıs gazisi olduğunu söyleyen Mustafa İlker Yılmaz, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Yılmaz, ''Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim? Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil'' dedi.



İmamoğlu, HDP'li Pervin Buldan üzerinden kendisini protesto eden Yılmaz'a "Hadsizlik yapıyorsun" diyerek karşılık verdi ve ''Sonra konuşuruz seninle. Seni araştırır bulurum ben merak etme'' sözlerini ekledi.



Mustafa İlker Yılmaz, korumalar tarafından alandan uzaklaştırıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olayla ilgili olarak, "Benimle dini duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın" ifadelerini kullandı.

