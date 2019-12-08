Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Doğu Akdenizdeki sondaja yaptırım kararı

Rum Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerinde görev yapacak isimlere yaptırım uygulama kararı aldı.

Rum Bakan, 4 Aralık tarihli bir mektupla AB'nin yeni Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e bildirdi. Bir Rum gazetesinde yer alan habere göre ise, Rum yönetimi Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine katılan veya dolaylı rol alan özel ve tüzel kişilerin isimlerini Avrupa Birliği’ne sunmaya karar verdi.

Haberde Rumların yarın toplanacak olan AB Dış Konular Konseyi’nde Türkiye aleyhine kararlaştırılan yaptırımların uygulanması için de çetin bir mücadele vereceği belirtiliyor.

Rum yönetimi daha önce Fatih Sondaj Gemisi personeli, gemiye denizden ve havadan destek veren unsurlarda görev yapan personel hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına neden olmuş, bu kişilerin AB’ye girişlerini engellemişti.

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