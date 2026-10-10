Kıbrıslı Türk profesör Harvard'da dekan oldu

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard'da Kıbrıslı Türk bilim insanı Prof. Dr. Rıfat Atun, önemli bir yönetim görevine atandı. Atun, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu bünyesinde Eğitim ve İnovasyon Dekanı olarak göreve başladı.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu Dekanı Prof. Dr. Andrea Baccarelli tarafından duyurulan atama, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından da kamuoyuyla paylaşıldı.

Atun'un yeni görevi, Türk akademisinin uluslararası alandaki önemli yönetim başarılarından biri olarak değerlendirildi.

Prof. Dr. Rıfat Atun

EĞİTİM PROGRAMLARINI YÖNETECEK

Yeni görevinde fakültenin diploma ve sertifika programları ile mesleki gelişim eğitimlerinin stratejik yönetiminden sorumlu olacak Atun, kısa süreli kursların geliştirilmesini de üstlenecek.

Ayrıca yapay zeka ve yeni teknolojilerin eğitim programlarına dahil edilmesine öncülük edecek.

The Lancet, New England Journal of Medicine (NEJM) ve Nature Medicine gibi uluslararası bilim dergilerinde 500'den fazla makalesi yayımlanan Atun, Harvard'ın üst yönetiminde görev alan Kıbrıslı Türk bir bilim insanı olmasının gençlere ilham vermesini umduğunu ifade etti.