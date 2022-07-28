Diyarbakır'da, oyun oynarken arkadaşının kibritle kıyafetini tutuşturduğu 3 yaşındaki M.S., yanarak ağır yaralandı. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde birlikte oyun oynadığı arkadaşı, kibritle 3 yaşındaki M.S.'nin kıyafetini tutuşturdu. Bir anda alevler için kalan M.S. için çocuklar bağırarak yardım istedi. Evden çıkan yakınlarının müdahale ettiği M.S.'nin kıyafeti söndürüldü. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe devlet hastanesine kaldırılan M.S., buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun yüzde 60'ında yanık oluşan M.S., ameliyata alındı. M.S.'nin tedavisi devam ediyor.VİDEO: İKİ KARDEŞ TRAFİKTE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI