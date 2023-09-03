Kibritle oynayan çocuklar evi yaktı

Karasapaca köyünde Yusuf Kibar'a ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Bu sırada evde bulunan Şerife Kibar da, iki çocuğunu alarak evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.



Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.



Ev sahibi Şerife Kibar, yangın sırasında odaları topladığını belirterek, "O sırada çocuklar dışarıdaki çekyatta kibritle oynamış. O ara zaten bir baktım komşular çığlık atıyor, alev anında büyüdü zaten. Ne olacağını hiç anlayamadım. Çocukları kurtarmaya çalıştım. Balkondan komşulara verdim. Sonra bir ara çıkamadım, duman gözümün önünü kapladı. Ondan sonra hemen kendimi dışarı attım." dedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin