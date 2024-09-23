Kick boksçudan öldüren yumruk

Konya'da 19 yaşındaki kick boksçu Mehmet Ali Demirbağ, tartıştığı sürücünün 72 yaşındaki babası Mustafa Işıkçeviren'e yumruk attı. Kafa travması ve beyin kanaması geçiren yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti. 2021 yılında Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda "Gençler Full Contact" kategorisinde 57 kiloda 3'üncü olduğu öğrenilen Demirbağ "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kick boksçudan öldüren yumruk

'nın Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Matbaacılar Kavşağı'nda 28 Ağustos'ta saat 08.00 sıralarında 42 AYJ 34 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Ali Demirbağ (19), kendisine yol vermediği gerekçesiyle 06 AF 1099 plakalı otomobili kullanan Fatih Işıkçeviren'e küfredip, otomobili kavşakta durdurmak istedi.

Trafik yoğunluğundan faydalanan Demirbağ, aracından inerek Fatih Işıkçeviren'in yanına geldi. Demirbağ, açık olan camdan Fatih Işıkçeviren'e yumruk atmaya başladı.

ÖNCE KAÇTI SONRA DARP RAPORU ALDI

Fatih Işıkçeviren'in babası Mustafa Işıkçeviren (72) de kavgayı ayırmak için araçtan indi. Bu sırada Mustafa Işıkçeviren de yumrukların hedefi oldu, aldığı darbenin etkisiyle yere yığıldı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Işıkçeviren'in kafa travması ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Kaçan ve olaydan 2 saat sonra darp raporu alan Mehmet Ali Demirbağ, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Demirbağ, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Konya Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Mustafa Işıkçeviren, 19 Eylül'de hayatını kaybetti.

Işıkçeviren'in ölümü sonrası Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Ali Demirbağ, yeniden gözaltına alındı.

2021 yılında Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda "Gençler Full Contact" kategorisinde 57 kiloda 3'üncü olduğu öğrenilen Demirbağ bu kez "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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