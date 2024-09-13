Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen kimdir? (Mustafa Levent Bilgen'in kariyeri)

Mustafa Levent Bilgen 1966 Ankara doğumlu.TED Ankara Koleji'ni bitirmiş, Lisans eğitimini ABD'de, George Mason Üniversitesi Yöneticilik Fakültesi'nde, İşletme alanında; masterını, aynı üniversitenin Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası İş ve İşlemler konusunda yapmıştır.



Büyükelçi M. Levent Bilgen Kiev'deki görevine Ekim 2023'te başlamıştır. Ukrayna'ya atanmasından önce Büyükelçi Bilgen, Abu Dabi Büyükelçisi (2014-2016) olarak görev yapmış ve eş zamanlı olarak Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı/IRENA Daimi Temsilciliği ile Şiddete Varan Aşırıcılık ile Mücadele Uluslararası Mükemmeliyet Merkezi/HEDAYAH Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Evvelce New York Başkonsolosluğu (2011-2014) ve Toronto Kurucu Başkonsolosluğu (2009-2011) görevlerini de ifa eden Büyükelçi Bilgen, diplomatik kariyeri boyunca Türkiye’nin Montreal'deki Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (2009) ve New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’nin (2003-2007) yanısıra, Pekin, Tel Aviv ve Ottawa gibi başkentlerde de çeşitli görevlerde bulunmuştur.



Büyükelçi Bilgen, merkezde bulunduğu dönemlerde, Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurumunda ve uluslararası diplomatik etkinliklerde üst düzey danışmanlık ve koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir. Kariyerinin başlarında Dışişleri Bakanlığımızın Siyaset Planlama ve Yurt Dışı Tanıtım Genel Müdürlüklerinde çalışmıştır.



İki çocuk babası olan Büyükelçi Bilgen, George Mason Üniversitesi (Fairfax/VA, ABD) İşletme Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Uluslararası İşlemler alanında yüksek lisans yapmıştır.