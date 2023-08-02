Kılıçdaroğlu: 14 milyon emekli, dul, yetim açlık sınırının altında

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 14 milyonun emekli, dul ve yetimin açlık sınırı altında bir maaşla yaşadığını da söyledi.



CHP lideri, hükümete eleştiriler yöneltirken "14 milyon dul emekli ve yetimi açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edemesiniz. Size sağlanan tek imkan bedava otobüs bileti. Şehir içinde gezin diye..." ifadelerini kullandı ve "14 milyon emekli dul ve yetimi açlık sınrıının altına mahkum ederseniz asıl beka sorunu budur." dedi.

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